Таксист устроил себе шопинг на 15 тыс. рублей с чужой банковской карты

Полиция Заводского района раскрыла мошенничество в отношении 24-летнего молодого человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 1:10 11 сентября до 11:00 12 сентября неизвестный устроил себе шопинг с его банковской карты на сумму свыше 15 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался таксист-одногодка потерпевшего, рецидивист.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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