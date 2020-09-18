В Саратове ищут мужчину в темном пиджаке с усами

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В Саратове пропал 55-летний Андрей Рахманов.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», гражданина последний раз видели 15 сентября в районе Сенного рынка.

Приметы мужчины: рост 164 см, нормальное телосложение, седы короткие волосы, карие глаза, из особых— носит усы.

Он был одет в темно-серый пиджак, зеленую в темную вертикальную полоску рубашку с коротким рукавом, синие джинсы, черные сандалии.

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