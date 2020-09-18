В Пугачеве рецидивистка разбила окно в доме пенсионера ради кражи сигарет и еды

Полиция раскрыла кражу у 70-летнего жителя Пугачевского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 17 сентября с 8:00 до 12:00 неизвестные разбили окно его дома, залезли внутрь и унесли продукты, блок сигарет и 2 тыс. рублей.
Предполагаемого похитителя задержали, им оказалась 48-летняя рецидивистка.
На нее завели уголовное дело.
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