Житель Пугачева боднул полицейского

В Пугачеве Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в применении насилия к полицейскому.
Следствие считает, что в ночь на 11 сентября он с приятелем и подругой после застолья слишком громко выражали чувства на улице Бубенца. Их заметил наряд полиции и предложил пройти в отделение, чтобы составить протокол о мелком хулиганстве. Вместо этого 27-летний мужчина сперва оскорбил одного из правоохранителей, а потом ударил его головой в грудь.
Расследование продолжается.
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