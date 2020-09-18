Житель Пугачева боднул полицейского

В Пугачеве Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в применении насилия к полицейскому.

Следствие считает, что в ночь на 11 сентября он с приятелем и подругой после застолья слишком громко выражали чувства на улице Бубенца. Их заметил наряд полиции и предложил пройти в отделение, чтобы составить протокол о мелком хулиганстве. Вместо этого 27-летний мужчина сперва оскорбил одного из правоохранителей, а потом ударил его головой в грудь.

Расследование продолжается.

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