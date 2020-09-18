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В Марксе нашли человеческие кости при строительстве дома

Следователи устанавливают личность погибшего
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Человеческие кости найдены в Марксе

Человеческие кости найдены в Марксе

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области найдены человеческие останки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Кости обнаружил собственник частного дома, когда рыл котлован под фундамент. Он вызвал полицию. Следователи СК вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели останки. Предварительной установлено, что они принадлежат взрослому человеку.

Сейчас выясняется личность погибшего, проверяются базы пропавших без вести. Также необходимо установить причину смерти человека.

Останки обнаружены при рытье котлована

Останки обнаружены при рытье котлована

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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