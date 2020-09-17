Ленинский район Саратова остался без воды

Сегодня, 17 сентября, без воды остались несколько улиц в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попала улица Блинова на участке от Перспективной до Производственной, Антонова, 1-й проезд Строителей, Рижская, Репина, Авиационная, Восточная, Песочная, Клещевская, Токмаковская, Чкалова.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи, когда коммунальщики завершат свои работы.

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