Саратовцев предупреждают о случаях мошенничества с картами

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Транспортная полиция Саратова информирует граждан, о новых фактах мошенничества.

- Если вам позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что с вашего счета хотят что-то купить, зафиксирована попытка перевода денег или же счет заблокирован, а потом просят данные карты, чтобы перевести средства на безопасный счет или разблокировать карту — знайте, это мошенники, — сообщили в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте.

Даже если они назовут ваши имя и фамилию, скажут, сколько денег у вас на счету, положите трубку и перезвоните в банк сами, но данные не сообщайте.

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