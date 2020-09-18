Саратовцам обещают ветреную пятницу

В Саратовской области сегодня, 18 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями.

- В Саратове осадков не ожидается, а вот в Правобережье во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15–20 м/с.

Температура днем по области поднимется до +19…+24 градусов, а в Саратове — до +22.

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