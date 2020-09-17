В Саратове четверо сотрудников компаний сотовой связи продавали данные

В Саратове осудили четырех сотрудников крупных российских телекоммуникационных компаний.

- Злоумышленники имели доступ к охраняемой законом компьютерной информации и продавали ее. Их деятельность пресекли оперативники регионального УФСБ, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного Управления федеральной службы безопасности.

Следователи установили факты разглашения коммерческой тайны. Свою вину фигуранты признали.

Волжский и Кировский районные суды осудили их за неправомерный доступ к компьютерной информации и незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну и оштрафовали в размере от 20 до 150 тыс. рублей.

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