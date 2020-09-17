В Саратове врезавшийся в столб ВАЗ привел к пробке

ВАЗ врезался в столб. Фото из соцсети

Сегодня утром, 17 сентября, в Кировском районе Саратова ВАЗ-2113 врезался в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на Большой Горной, недалеко от Мурманского проезда.

Вероятно, из-за этого образовалась пробка в сторону центра города.

Авария привела к пробке. Фото из соцсети

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