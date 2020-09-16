Владельцам гостиниц в Саратове расскажут, как «поднять» бизнес после пандемии

Владельцам гостиниц и отелей в Саратовской области расскажут, как развивать свой бизнес после пандемии коронавируса.

Гостиничный рынок оказался в сложном положении из-за распространения коронавируса, но ограничения постепенно снимают, и поток туристов все же ожидается.

Завтра, 17 сентября, пройдет вебинар «Мой бизнес», на котором расскажут, как развивать гостиничный бизнес, о туристических направлениях в межсезонье, поделятся лайфхаками в сфере повышения рентабельности бизнеса. Также эксперты поднимут вопрос коллаборации отелей с другими объектами туриндустрии для создания новых турпродуктов, открытия глэмпинга, поведают, как принимать гостей по новым социальным нормам, как сохранить их здоровье и оставить только приятные впечатления об отдыхе.

Спикерами станут:

– Алексей Волков, вице-президент, исполнительный директор Общенационального Cоюза индустрии гостеприимства;

– Роман Еремян, председатель экспертного совета по гостиничному бизнесу «Деловой России»;

– Виталий Язвенко, основатель компании международных глэмпингов Jewelberry;

– Марина Егорова, руководитель маркетинга индустриальных проектов «Яндекс».

Мероприятие организовывает Минэкономразвития России совместно с Корпорацией «Синергия» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Вебинар пройдет с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна по ссылке. Подробную программу можно прочитать здесь.

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