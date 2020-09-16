Строительство новых домов в Ленинском районе Саратова привело к бэби-буму

Сегодня, 16 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» руководитель Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области рассказала о рождениях и смертях в регионе.
- Количество смертей увеличилось на 4,9%, — отметила Юлия Пономарева.
При этом она подчеркнула, что это только те умершие, которых зарегистрировали в ЗАГСах области, а не все, что скончались.
Также руководитель управления рассказала, что за восемь месяцев 2020 года в регионе родились 12 319 детей, из них 137 пар двойняшек, у трех семей появились тройни.
Показательным по количеству новорожденных является Ленинский район Саратова. Например, 3 сентября там зарегистрировали уже по счету 2020 ребенка.
По словам Пономаревой, это связано с развитием района.
- Там много новостроек, молодых людей репродуктивного возраста, которые женятся, заводят детей, — подчеркнула она.
Также Управление подготовило статистику необычных имен молодоженов. В области замуж вышли девушки с именами Розалина, Аделина, Агата, Мари, Рената. Были и женихи с редкими именами, например, Эмиль, Платон, Асхат, Альфред.
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