Строительство новых домов в Ленинском районе Саратова привело к бэби-буму

Сегодня, 16 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» руководитель Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области рассказала о рождениях и смертях в регионе.

- Количество смертей увеличилось на 4,9%, — отметила Юлия Пономарева.

При этом она подчеркнула, что это только те умершие, которых зарегистрировали в ЗАГСах области, а не все, что скончались.

Также руководитель управления рассказала, что за восемь месяцев 2020 года в регионе родились 12 319 детей, из них 137 пар двойняшек, у трех семей появились тройни.

Показательным по количеству новорожденных является Ленинский район Саратова. Например, 3 сентября там зарегистрировали уже по счету 2020 ребенка.

По словам Пономаревой, это связано с развитием района.

- Там много новостроек, молодых людей репродуктивного возраста, которые женятся, заводят детей, — подчеркнула она.

Также Управление подготовило статистику необычных имен молодоженов. В области замуж вышли девушки с именами Розалина, Аделина, Агата, Мари, Рената. Были и женихи с редкими именами, например, Эмиль, Платон, Асхат, Альфред.

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