В отношении экс-сотрудника автодорожного надзора возбудили уже семь уголовных дел

Следователи Фрунзенского района Саратова возбудили в отношении бывшего сотрудника автодорожного надзора по области еще два уголовных дела за получение должностным лицом взятки.
- Следствие считает, что мужчина при исполнении 13 февраля 2018 года на участке трассы в селе Ровное Саратовского района остановил автобус с пассажирами. В ходе проверки сотрудник выявил нарушения в части несоблюдения перевозчиком требований об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда пассажирам. В тот же день инспектор обратился к владельцу автобуса, являвшемуся ИП, и попросил 11 тыс. рублей за несоставление протокола. Тот перечислил деньги на счет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Аналогичный случай произошел 5 марта 2018 года. Сотрудник автодорожного надзора стоял на трассе в Татищевском районе и при проверке автобуса с пассажирами выявил нарушение требований в области транспортной безопасности. В этот раз он потребовал от предпринимателя 50 тыс. рублей, который согласился на эти условия.
Нечистого на руку инспектора поймали сотрудники УФСБ России по Саратовской области совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.
Напомним, это не первые дела в отношении злоумышленника. Ранее по аналогичной статье правоохранители возбудили еще пять. Их объединили в одно производство.
Расследование продолжается, следователи закрепляют доказательства.
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