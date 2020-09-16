В Саратове стали популярными свадьбы на «КамАЗах»

Руководитель управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 16 сентября, в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» рассказали о необычных свадьбах.

- У нас есть интересная тенденция. Если раньше необычным было видеть кортежи машин, полностью белых, черных или розовых. Шляпы на свадебных автомобилях, то в этом году романтичными стали свадьбы на «КамАЗах». Подобная произошла в Заводском районе, — рассказала руководитель управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева.

Также в Саратове состоялась свадьба в спецназовском стиле. Гостями жениха были его сослуживцы, которые пришли в униформе.

Необычное приглашение на свадьбу в период самоизоляции получила одна жительница области. Юлия Пономарева рассказала, что жених подал заявление через портал «Госуслуги», а потом документы прислал в личный кабинет невесты.

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