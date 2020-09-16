В 2020 году в Саратове в два раза снизилось количество браков с иностранцами

Юлия Пономарева Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 16 сентября, на конференции в пресс-центре «Комсомольская правда — Саратов» начальник областного управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева рассказала, как много саратовских девушек выходят замуж за иностранцев и как много саратовских мужчин выбирают в спутницы жизни гражданок других стран.

- С начала года в регионе зарегистрировано 182 брака с иностранцами, из них 171 брак с гражданами СНГ, — рассказала Юлия Пономарева.

Чаще всего выходят замуж и женятся жители Саратовской области с гражданами Азербайджана – 35 браков, Армении – 29 браков, Казахстана - 19, а также Украины и Беларуси. Также в Саратовской области зарегистрировано два брака с египтянами, пять - с иракцами, по одному – с гражданами Ливана, Йемена, Абхазии, Турции, Германии.

При этом в прошлом, 2019 году за первые девять месяцев было 350 браков с иностранцами, почти в два раза больше, чем в текущем 2020 году.

Меньше их стало из-за закрытых границ в связи с распространением коронавируса. Также не все иностранные структуры из-за пандемии могут дать справку, что иностранец не женат или не замужем в своей стране.