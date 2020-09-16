Ложное сообщение о бомбе в Энгельсе: хулигана будут судить

В апреле 2020 года ночью в полицию поступило сообщение о бомбе в доме Энгельса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, прибывшие правоохранители не нашли ничего опасного в здании.
Только спустя два часа после звонка местные жители смогли попасть домой.
Выяснилось, что рассказать о бомбе решил 27-летний житель Саратовской области. Он признался, что сделал это из хулиганских побуждений.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Его судьбу решит Энгельсский районный суд.
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