В Саратове объявили даты для ночных регистраций в ЗАГСах

Юлия Пономарева Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 16 сентября, в пресс-центре «КП-Саратов» руководитель регионального управления ЗАГС Юлия Пономарева рассказала о новых датах для ночных регистраций.

- Традиционно ко дню работников органов ЗАГСа в декабре у нас проводятся такие регистрации со сценарием. И мы решили добавить ещё две даты — 12 февраля и 21 августа 2021 августа, — рассказала Юлия Пономарева.

В эти дни будут проводить регистрации до полуночи, в обычном режиме работы органов ЗАГС можно выбрать время только до пяти вечера.

Подать заявление на ночную регистрацию можно на портале госуслуг.

Руководитель управления также упомянула, что за восемь месяцев 2020 года заявление на регистрацию уже подали в электронном виде 2,7 тысяч пар молодоженов. Это 63% от всех заявлений, принятых органами ЗАГС области через портал госуслуги.

Пономарева попросила брачующихся быть внимательными и проходить процедуру регистрации электронного заявления до конца. Ведь бывали случаи, когда граждане не доделывали этого, а потом готовились к свадьбе, приходили, а пожениться не смогли – в регистрации отказывали.

Также после подачи заявления желательно позвонить в ЗАГС, чтобы удостовериться, что туда пришло заявление.