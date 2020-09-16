Осенний свадебный бум в Саратове ожидается 10 октября

Юлия Пономарева Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 16 сентября в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» проходит конференция руководителя Управления по делам ЗАГС правительства области Юлии Пономаревой.

Она рассказала об итогах летнего свадебного сезона 2020 года.

За восемь месяцев заключено 7 060 браков, расторгнуто — 5 547. За лето поженились 4 303 пары, из них больше всего во Дворце бракосочетаний —736, Энгельсском районе — 674 и Ленинском районе Саратова — 541. В торжественной обстановке провели более 3,3 тыс. бракосочетаний.

- с 24 июня свадьбы можно проводить с гостями, но есть ограничение на количество гостей. В соответствии с указаниями Роспотребнадзора в ЗАГСе должен быть один человек на 4 кв.м и возможность соблюдения социальной дистанции. У каждого ЗАГСа разная вместимость. Например, во Дворце бракосочетаний это 15 человек вместе с молодожёнами и регистратором, - уточнила Юлия Пономарева.

Чаще всего саратовцы заключают брак в возрасте 25–34 года.

Летний свадебный бум был зарегистрирован 08.08.2020 — поженились 326 пар. Осенний бум ожидается 10.10.2020. Пока что на регистрацию в этот день подали 162 заявления.

В 2021 дворец бракосочетаний будет открывать свои двери 21 числа каждого месяца.