В Аркадакском районе ищут Лаврентия Сапрунова

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В селе Малиновка Аркадакского района пропал 65-летний Лаврентий Сапрунов.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о мужчине ничего не известно с 3 сентября.
Его приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые короткие волосы, карие глаза. Неизвестно, во что он был одет.
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