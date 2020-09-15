За многомиллионный долг у саратовского предприятия арестовали трактор

За долги у фирмы арестовали трактор. Фото УФССП по Саратовской области

Одно из предприятий Саратовской области задолжало по налогам свыше 7,5 млн рублей.

- На основании решения суда приставы возбудили исполнительное производство, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

Оказалось, что у фирмы есть четыре единицы спецтранспорта На трактор, грузовик и другую технику наложили арест и опечатали, чтобы ими нельзя было пользоваться. Их передадут на оценку, а потом продадут в счет долга.

Фото УФССП по Саратовской области

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