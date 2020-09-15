В Энгельсе автомобилист пошел на таран полицейского

В Энгельсе Саратовской области в отношении 39-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского при исполнении.

- Следствие считает, что вечером 19 августа 2020 года мужчину остановили правоохранители на улице Колотилова за административное правонарушение, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Не желая быть привлеченным к ответственности, гражданин сел за руль и попытался скрыться. Однако путь ему преградил полицейский.

Невзирая на это, злоумышленник нажал на педаль газа и ударил стража порядка бампером по ногам

Расследование продолжается.

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