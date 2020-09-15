Мошенники оставили саратовцев без 430 тыс. рублей

Жертвами мошенничества стали двое жителей Заводского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, им позвонили «сотрудники службы безопасности банка» и сообщили, что некие злоумышленники пытаются похитить накопления.

Деньги защитить можно, для этого нужно перевести средства на «безопасные счета».

Доверчивые горожане так и делали, но на самом деле перечисляли финансы аферистам. Мужчина лишился 250 тыс. рублей, а женщина отправила 180 тыс. рублей.

Они обратились в полицию и признались, что слышали о таких схемах мошенничества, но думали, что их это не коснется.

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