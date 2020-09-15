В селе Петровского района труп женщины пролежал в доме две недели

В селе Вторая Быстровка Пугачевского района Саратовской области найдено тело 32-летней местной жительницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружила соседка.
Она 14 сентября решила навестить соседей, которых давно не видела. Так как входная дверь оказалась заперта, женщина заглянула в окно и увидела тело на кровати. Она вызвала полицию, те установили, что местная жительница мертва.
Эксперт осмотрел труп и не обнаружил признаков насильственной смерти. Предположительно, женщина могла скончаться около двух недель назад.
Начата доследственная проверка, устанавливаются причины гибели.
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