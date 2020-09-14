Володин посоветовал властям Саратова ответственнее относиться к обязанностям

Принято решение по дому ЖСК «Федоровская, 1» в Саратове. Об этом сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, а видео опубликовано на странице его сторонников в соцсети.

Вячеслав Володин напомнил, что это последний проблемный дом, и теперь закрыт список объектов, дольщики которых должны получить поддержку из федерального бюджета. Средства будут перечислены 101 семье.

- Осталась часть домов, которые должны быть достроены, и помощь должна быть оказана со стороны регионального правительства. Мы с Валерием Васильевичем Радаевым обсуждали этот вопрос. Он сказал, что проблемы будут решены. Эта тема у него на постоянном контроле и он постарается сделать все для того, чтобы как можно быстрее эта проблема была решена. Я надеюсь, что больше у нас обманутых дольщиков не будет. И делая свой выбор, необходимо быть более осмотрительным. И нашим чиновникам, правительству Саратовской области, мэрии города Саратова, других городов Саратовской области хочу пожелать одного - ответственнее относитесь к своим обязанностям. И делайте все, для того чтобы у нас не было обманутых дольщиков. Во многом они появились именно из-за ваших действий, из-за того, что это все не только пустили на самотек, но и где-то поспособствовали появлению этой проблемы. Надеюсь, что этого больше не будет, — заявил Володин.

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