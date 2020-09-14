В Саратове пьяная женщина свалилась с гаража

На улице 2-я Прокатная в Ленинском районе Саратова женщина свалилась с гаража.

Прибывшие сотрудники Центра медицины катастроф госпитализировали пострадавшую в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, женщина залезла на гараж, будучи пьяной, сообщает «ЧП-Саратов». Однако пояснить, зачем она это сделала, гражданка не смогла.

На месте также работали полицейские.

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