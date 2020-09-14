В Саратовской области стали чаще совершать преступления в отношении женщин и стариков

Прокуратура Саратовской области по итогам восьми месяцев 2020 года проанализировала сведения о преступлениях.

- Число зарегистрированных преступлений возросло на 7,7% — с 23 810 до 25 646. При этом число потерпевших увеличилось всего на 0,6%: было 15 992, стало 16 094, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Число физлиц, признанных потерпевшими, осталось практически таким же, а юрлиц — возросло на 5%.

От общего числа потерпевших почти половина — 48,2% — женщины. В 2019 году их было 6 222, а в 2020 — 6 819. Увеличение произошло на 9,6%. Также 19,8% — пожилые люди старше 60. В 2020 году таких потерпевших 2 796 человек, рост составил 16,6%. К тому же 975 несовершеннолетних признали пострадавшими. Снижение произошло на 15,4%.

В отношении женщин совершили более 3,3 тыс. краж и 1,6 тыс. мошенничеств, что больше, чем в 2019 году.

Такая же ситуация обстоит и в отношении пожилых людей. Краж и афер совершено на 23,2% больше, чем в прошлом году.

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