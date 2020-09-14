За 160 тысяч рублей транспортник в Саратове направил вагоны на ремонт

В Саратове транспортные полицейские выявили факт взяточничества в крупном размере.

- Сотрудник транспортной организации получил 160 тыс. рублей за направление неисправных вагонов на текущий отцепочный ремонт, — сообщили «КП-Саратов» в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по материалам Приволжского ЛУ МВД России на транспорте и УФСБ России по Саратовской области в отношении злоумышленника возбуждено дело за получение взятки в крупном размере. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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