Три саратовских школы и 25 классов закрыли из-за коронавируса

В Саратовской области из-за случаев заболевания коронавирусом закрыли три школы.

- Это школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам №14 Вольска, школа имени И. С. Гавва в селе Федоровка и школа в селе Мироновка Питерского района, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Также на дистанционное обучение перешли 25 классов в 16 школах. Там оказались заражены 11 детей и пять сотрудников.

Речь идет о лицее №2 и школах №12 в Балакове, №3 в Балашове, №8 в Ртищеве, №7 в Петровске, в поселке Карла Маркса в Энгельсском районе, в Пугачеве и селе Преображенка в районе.

В Саратове подобные ситуации произошли в школах №№72, 103, 39, 40, 38. Также данные уточняются по классу в школе №90.

В список частично закрытых школ попали два интерната: в Балашове и Саратове.

В министерстве отметили, что очагов и вспышек коронавируса в школах нет. Классы закрыли в связи с профилактическими мероприятиями.

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