Житель Ивантеевки отработает 100 часов за незаконную рыбалку

В Ивантеевском районе Саратовской области осудили местного жителя.

- Мужчина, имея преступный умысел на незаконную добычу водных биологических ресурсов, выставил на реке Чернава в месте нереста четыре рыболовные сети длиной по 25 метров каждая. Они являются запрещенным орудием лова, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Тем самым он причинил рыбным запасам РФ ущерб на сумму 13 тыс. рублей.

Суд приговорил гражданина к 100 часам обязательных работ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.