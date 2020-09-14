Житель Ивантеевки отработает 100 часов за незаконную рыбалку

В Ивантеевском районе Саратовской области осудили местного жителя.
- Мужчина, имея преступный умысел на незаконную добычу водных биологических ресурсов, выставил на реке Чернава в месте нереста четыре рыболовные сети длиной по 25 метров каждая. Они являются запрещенным орудием лова, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Тем самым он причинил рыбным запасам РФ ущерб на сумму 13 тыс. рублей.
Суд приговорил гражданина к 100 часам обязательных работ.
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