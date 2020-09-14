В Саратове из горящего дома эвакуировали трех человек

Сегодня, 14 сентября, в 01:07 пожарные выехали тушить горящий дом на 2-й Садовой улице в Октябрьском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, из здания эвакуировали трех человек, в том числе двух детей.
По предварительным данным, ЧП случилось из-за неправильного обращения с электрооборудованием.
В результате возгорания на площади 150 кв. м никто не пострадал. Пожар ликвидировали 34 огнеборца и восемь единиц техники.
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