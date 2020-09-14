В Саратове из горящего дома эвакуировали трех человек

Сегодня, 14 сентября, в 01:07 пожарные выехали тушить горящий дом на 2-й Садовой улице в Октябрьском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, из здания эвакуировали трех человек, в том числе двух детей.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за неправильного обращения с электрооборудованием.

В результате возгорания на площади 150 кв. м никто не пострадал. Пожар ликвидировали 34 огнеборца и восемь единиц техники.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.