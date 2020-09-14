Под Саратовом случилось массовое ДТП с «КамАЗом»

Фото областной ГИБДД

В Воскресенском районе Саратовской области вчера вечером, 13 сентября, случилось массовое ДТП.

- В 23:30 на 244-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 39-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом врезался в стоящую Toyota Avensis, а та после удара — в ГАЗ-3302, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Фото областной ГИБДД

В ДТП пострадала 51-летняя и 24-летний пассажиры иномарки, а 51-летнему водителю медпомощь оказали на месте.

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