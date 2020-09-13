На участке для голосования в Саратове эвакуировали людей из-за пожарной сигнализации

Председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова

Сегодня, 13 сентября, в 20:00 завершился Единый день голосования в Саратовской области.

Как сообщила председатель избирательной комиссии Ирина Романова, все участки закрылись, идет подсчет голосов, комиссии работают в плановом режиме.

Также она рассказала, что на участке №200 в Ленинском районе якобы сработала пожарная сигнализация. Людей эвакуировали. На место выехали члены ТИК, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

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