Почти 400 тысяч рублей лишились саратовцы после разговоров с мошенниками

Двое саратовцев лишись сотен тысяч после разговор с мошенниками.

- Накануне в отдел полиции обратился 53-летний житель Ленинского района. Ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и обманом оформили кредит. Вскоре на счет заявителя поступили 200 тыс. рублей, четверть денег он сразу же отправил на указанный незнакомцами счет. После ему вновь позвонили и попросили продиктовать коды из СМС, что привело к списанию более 157 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Также на уловки аферистов попался 40-летний житель Октябрьского района. Ему позвонила якобы сотрудница банка и предупредила, что на мужчину хотят оформить кредит мошенники. Гражданин согласился следовать ее инструкциям и назвал коды, поступившие на телефон. Таким образом, он перевел на указанный ею счет 167 тыс. рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

Полиция просить не вступать в разговоры по телефону с незнакомцами, не сообщать никому данных карты, паролей и кодов из СМС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.