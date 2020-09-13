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Володин показал архивные фото Саратова на стенах своего кабинета

Спикер Госдумы призвал сохранить культурное наследие Саратова
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин показал старинные фотографии Саратова, которые располагаются в его кабинете. Видео сегодня, 13 сентября, в День города, опубликовано в Инстаграм его сторонников volodin.saratov.

- Надеюсь, что вы узнаете эти здания, потому что многие из них сохранились, хотя некоторые невозможно было сохранить в силу разных причин. Обидно, что такое произошло, но не по нашей вине. Наша задача — сохранить то, что сегодня возможно. Правильно, чтобы объекты историко-культурного наследия города были взяты не только под охрану, но и были реставрированы, — заявил Володин.

Он показал фотографии старого вокзала Саратова, здания консерватории, рядом с которой находится храм Утоли моя печали. Также спикер ГД добавил, что важно оставить детям и внукам город в первозданном виде.

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