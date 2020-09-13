В Балашове в четвертый раз стартовал фестиваль «Театральное Прихоперье»

Фото пресс-службы главы региона

В Балашове вчера, 12 сентября, торжественно открылся IV Всероссийский фестиваль «Театральное Прихоперье».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, губернатор Саратовской области Валерий Радаев в приветственном слове вспомнил, что совсем недавно открывался первый фестиваль, воплощая в жизнь прекрасную идею Вячеслава Володина, объединив в Балашове театральные коллективы страны, а сейчас он проходит уже в четвертый раз.

- За это время балашовцы увидели спектакли лучших коллективов, а «Театральное Прихоперье» получило всероссийский статус, — отметил Радаев.

Фото пресс-службы главы региона

Также на открытии присутствовал народный артист России Евгений Миронов. Он подчеркнул, что фестиваль стал узнаваем, собирает именитых гостей и заслуженные театральные коллективы.

На «Театральном Прихоперье» представили спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к брату» с участием Миронова и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Фото пресс-службы главы региона

Программа фестиваля включает постановки Московского губернского театра, Московского академического театра имени Вл. Маяковского, МХТ имени А. П. Чехова и других. Всего будет показано 11 спектаклей. Завершится «Театральное Прихоперье» 20 сентября.

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