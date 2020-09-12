Саратов отмечает 430-летие

В Саратове стартовал велопробег в честь Дня города

Саратов отмечает свое 430-летие, но отпраздновать это как раньше, с массовыми мероприятиями, сейчас нельзя из-за коронавируса. Поэтому горожанам и гостям областного центра предлагают посетить мероприятия онлайн к празднованию онлайн.

Состоялась тренировка «Зеленый фитнес», велопробег «Велогород-430», акция «Поздравь друга» вместе с «Почтой России» в онлайн-формате. Узнать больше о истории купцов-мукомолов и познакомиться с их мельницами тоже можно было дистанционно в аккаунте соцсети Instagram @2020saratov.

Желающие приобрести что-нибудь запоминающееся могут прийти на ярмарку «Квартал 64» на перекрестке проспекта Кирова и Волжской улицы.

Также в рамках празднования организованы экскурсии — по университетскому городку, проспекту Кирова, от музейной площади до сквера Первой учительницы. А ранее прошел квест «По улицам родного города» в Инженерном лицее Саратова.

Ребята приняли участие в праздничном квесте

Саратовские спортсмены поздравили саратовцев с 430-летием города.

Саратовские спортсмены поздравили саратовцев с 430-летием города

Сегодня вечером, в 22:00, прогремит праздничный салют на Соколовой горе, который можно посмотреть вживую, если ваш дом находится рядом, или же в аккаунте мэра Саратова Михаила Исаева в соцсети Instagram.

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