Жителей Саратовской области предупредили о заморозках

В Саратовской области ночью и утром воскресенья, 13 сентября, ожидаются заморозки.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в пониженных формах рельефа температура опустится до 0-2 градусов.

Кроме того, в Хвалынском, Вольском, Духовницком районах Саратовской области сохранится пожароопасность четвертого класса.

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