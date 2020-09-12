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Жителей Саратовской области предупредили о заморозках

Столбик термометра опустится до -2 градусов
Дарья Вострикова
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В Саратовской области ночью и утром воскресенья, 13 сентября, ожидаются заморозки.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в пониженных формах рельефа температура опустится до 0-2 градусов.

Кроме того, в Хвалынском, Вольском, Духовницком районах Саратовской области сохранится пожароопасность четвертого класса.

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