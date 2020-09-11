В Саратове восстановят старинный особняк

В Саратове будет восстановлен дом вице-губернатора Александровского на пересечении улиц Советская и Радищева.

Как сообщают сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина в своей группе в Instagram, сегодня, 11 сентября, было принято соответствующее решение.

Работы должны быть завершены в течение пяти лет. Проект реализуется Благотворительным фондом Социального развития регионов.

Ранее Вячеслав Володин откликнулся на просьбы горожан помочь в восстановлении памятника федерального значения, который сейчас заброшен и постепенно ветшает.

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