В Саратове восстановят старинный особняк

В Саратове будет восстановлен дом вице-губернатора Александровского на пересечении улиц Советская и Радищева.
Как сообщают сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина в своей группе в Instagram, сегодня, 11 сентября, было принято соответствующее решение.
Работы должны быть завершены в течение пяти лет. Проект реализуется Благотворительным фондом Социального развития регионов.
Ранее Вячеслав Володин откликнулся на просьбы горожан помочь в восстановлении памятника федерального значения, который сейчас заброшен и постепенно ветшает.
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