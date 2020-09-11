Задержаны строительные воры в Саратове

Задержаны двое мужчин, подозреваемых в краже инструментов со стройки в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в Ленинском районе.

По версии следствия, злоумышленники сорвали навесной замок подсобки и украли два перфоратора, дрель, сварочный аппарат, пускозарядное устройство и переноски. Общая сумма ущерба — более 86 тыс. рублей.

Полиция изъяла у задержанных их добычу. Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.