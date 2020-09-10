В Балакове осудили подростка за воровство с карты тети

В Балакове осудили 17-летнего парня. Его признали виновным в краже с банковской карты тети.

- Юноша 29 декабря 2019 года обнаружила, что его тетя уехала из дома и забыла мобильник. Через ее мобильный банк он до 5 января перевел на счета приятелей более 75 тыс. рублей, забрал и потратил, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Через несколько дней женщина обнаружила списания, но племянник не признался. Тогда она пошла в полицию, сотрудники которой установили злоумышленника. После этого юноша признался в содеянном.

Суд приговорил парня к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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