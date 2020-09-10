Суд не изменил оправдательный приговор матери, чьи дети сгорели на пожаре в Турках

Аркадакский районный суд 10 июля оправдал 27-летнюю жительницу Турков, дети которой играли со спичками и сгорели на пожаре.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовского областного суда, она оставила двух сыновей в возрасте четырех и пяти лет без присмотра, легла спать. Ребята начали играть со спичками, из-за чего вспыхнули горючие материалы в комнате, началось возгорание. Малыши отравились окисью углерода и погибли.

Отец сыновей подал апелляцию.

- Суждение стороны обвинения о том, что сыновья Дроновой О. А. воспламенили в комнате горючие материалы являлось предположением. Органами следствия не представлено доказательств того, что спички хранились в доступном для детей месте, и именно в результате ненадлежащего присмотра за детьми начался пожар, — уточнили в суде.

Женщина и свидетели с ее стороны пояснили, что у детей не было доступа к спичкам и зажигалке. Не приведено объективных доказательств о действительной причине возгорания, как и не опровергнута версия гражданки о том, что она уложила детей спать и только после этого уснула сама.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что доказательств, бесспорно подтверждающих вину женщины, сторона обвинения не представила.

Приговор оставили без изменения.

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