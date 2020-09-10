Значимость памятных дат Саратовской области будет определять специальная комиссия

Сегодня, 10 сентября, в Саратовской областной думе прошло заседание рабочей группы комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике.

По предложению председателя комитета Алевтины Лосиной обсудили создание отдельной комиссии для установления порядка определения памятных дат в Саратовской области.

По словам участника заседания необходимо обоснование важности даты, событий для региона, ее документальное подтверждение, чем занимаются музеи и библиотеки.

Депутат Юлия Литневская заметила, что ей хотелось бы, чтобы это была не комиссия ради комиссии, а сообщество профессионалов, которые устанавливали бы значимость дат для Саратова.

- Мы будем выбирать председателя, который станет определять график работы комиссии. Чтобы не было такого, что что-то смотрится быстрее, что-то откладывается в дальний ящик. Предлагаю данный проект закона вынести на заседание комитета, — сказала зампред Ольга Болякина.

Комиссия об установлении памятных дат в Саратовской области формируется из депутатов областной думы (по представителю от каждой фракции), представителей госархива, архива Саратовской области, представителей музея краеведения, научной библиотеки, Общественной палаты.