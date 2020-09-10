Онкобольных из Саратова временно направляют на лечение в соседние регионы

Саратовских онкобольных отправляют на лечение в соседние регионы.

Как пояснил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, это временное явление.

- По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» ведется перевооружение саратовского онкологического диспансера, – отметил Шувалов.

В связи с этим лучевая терапия некоторым категориям пациентов, в частности, гинекологического профиля, временно оказывается в соседних регионах. По словам Станислава Шувалова, такая ситуация продлится максимально недолго – месяц-полтора. После этого больных вновь будут направлять в саратовский диспансер.

Сейчас в помещении, где будет установлен новый современный аппарат для лучевой терапии, проводится капитальный и косметический ремонт.

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