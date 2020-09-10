Через разбитое окно «Гранты» рецидивист пытался вытащить магнитолу в Саратове

В Заводском районе Саратова вчера, 9 сентября, полиция раскрыла автокражу.

- В отдел ночью 6 декабря 2019 года обратился 27-летний мужчина и рассказал, что из его «Лады Гранта» кто-то попытался украсть магнитолу и разбил окно. Автомобиль стоял на улице Миллеровская, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 24-летнего мужчину, ранее судимого за грабеж и кражу. Он признался во всем. Ему выписали подписку о невыезде.

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