Молодой водитель сбил на Мясницкой в Саратове женщину

В Волжском районе Саратова вечером 9 сентября сбили женщину.

- В 20:40 напротив дома №93 по улице Мясницкая 54-летняя гражданка переходила дорогу в неположенном месте и в одежде без световозвращающих элементов, когда ее сбил ВАЗ-2114 с 18-летним парнем за рулем, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пострадавшую госпитализировали.

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