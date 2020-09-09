Из аптек Саратовской области пропали градусники

На заседании оперативного штаба Саратовской области было заявлено о дефиците градусников.

Как сообщил председатель Общественной палаты региона Борис Шинчук, такие обращения поступают от людей.

- В аптеках вообще нет градусников — сказал он.

Председатель правительства Александр Стрелюхин призвал министра здравоохранения Олега Костина взять ситуацию на контроль и разобраться в причинах.

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