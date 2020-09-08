В Саратове за день задержали трех воров

В Кировском районе Саратова 7 сентября сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего и 31-летнего мужчин по подозрению в краже из отдела спорттоваров из ТЦ на улице Зарубина.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, граждане во всем сознались, у них изъяли похищенное имущество.

Вечером в этот же день задержали 25-летнего жителя Заводского района у дома №31 на проспекте Энтузиастов, а утром 7 сентября — 30-летнего мужчину — по подозрению в краже.

Задержанных передали инициаторам розыска.

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