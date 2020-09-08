Трассу в четырех районах Саратовской области передадут на федеральный уровень

Еще одну трассу, проходящую по территории Саратовской области, передадут на федеральный уровень.
Речь идет о дороге, которая соединяет наш регион с Пензенской и Волгоградской областями.
В Саратовской области это 179 км, проходящих по территории Ртищевского, Аркадакского, Балашовского, Самойловского районов.
Об этом было сказано во время визита председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Пензенскую область.
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