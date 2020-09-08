Ленинский район Саратова остался без воды

Сегодня, 8 сентября, ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 19:00 придется подождать жителям улицы Загороднева от Ломоносова до Зеркальной, до 20:00 — тем, кто проживает в домах №№116, 118, 120, 122 и 124 на проспекте 50 лет Октября.
Водоснабжение вернут по окончании работ коммунальщиков.
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