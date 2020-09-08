Обвиняемые в жестоком убийстве дворника в Вольске проведут под стражей еще месяц

В Вольске Саратовской области состоялось еще одно заседание суда по делу о жестоком избиении дворника.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение просило о продлении срока ареста двум молодым мужчинам. Суд удовлетворил ходатайство и оставил их под стражей еще на месяц.

Напомним, по версии следствия рано утром 8 июля двое мужчин 24 и 25 лет напали на работника службы благоустройства, 46-летнего мужчину, который в тот момент убирался на набережной. Они жестоко избили потерпевшего, заставили его залезть в реку, а потом бросили умирать от травм. Тело нашли рядом в лесополосе. Установлено, что причиной смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием в мозг.

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